RIETI - Scontro frontale a San Giovanni Reatino sulla rampa di immissione per la consolare Salaria per Roma. Per cause ancora in fase di accertamento e al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto un'Audi e una Lancia Ypsilon si sono scontrate frontalmente nel tratto in leggera curva. I conducenti un romano e un reatino sono usciti illesi dall'impatto. Sul posto anche 118 e pompieri.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA