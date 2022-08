RIETI - Incidente stradale mortale sulla Salaria per Ascoli. L'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo al chilometro 128, tra le frazioni di Amatrice di Scai e Torrita. Una donna è morta. L'auto, una Fiat Tipo, per cause da accertare, è finita fuori strada e si è capovolta.

Sul posto, i sanitari del 118 e vigili del fuoco, oltre a una eliambulanza.

La donna è deceduta mentre il marito ha riportato ferite lievi. Rallentamenti per la circolazione nella zona.