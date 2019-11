RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per Ascoli nel territorio del Comune del Borgo Velino in prossimità del passaggio a livello ferroviario. Il conducente di un'autovettura che procedeva in direzione Antrodoco ha improvvisamente perso il controllo della guida e dopo aver attraversato la corsia opposta di marcia il veicolo ha violentemente impattato a bordo strada in prossimità dell'attraversamento ferroviario.

Da accertare le cause del sinistro sulle quali stanno effettuando accertamenti i carabinieri del locale comando stazione. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Posta che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Per l'uomo al volante nessuna grave conseguenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA