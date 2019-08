RIETI - Traffico bloccato lungo la Salaria per Roma dall'altezza del bivio per Belmonte in Sabina in direzione Rieti per un incidente stradale tra due veicoli - un'Opel Agila di colore giallo e una Ford Fiesta - avvenuto tra Rieti e San Giovanni Reatino all'altezza del ristorante Pantagruel. Lunga coda verso Rieti mentre il traffico è più scorrevole in direzione Roma anche se in questo momento si sta procedendo con un senso unico alternato. Sul posto carabinieri, polizia e 118. Nell'impatto tra i due automezzi è rimasto ferito l'occupante di un'auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA