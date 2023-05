Scontro fra due moto sulla Salaria, centauro gravemente ferito

RIETI - Un motociclista romano di 56 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro +61 della Salaria per Roma a seguito di un impatto con un'altra moto. Per lui si è reso necessario il trasporto in eliambulanza presso un nosocomio romano.

Da chiarire la dinamica del sinistro, ora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi insieme a vigili del fuoco, guardia di finanza e più equipaggi del 118. Salaria temporaneamente rimasta bloccata per l'arrivo dell'elicottero e poi traffico a rilento durante le operazioni di soccorso.