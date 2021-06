Incidente sulla Salaria, ferito motociclista

RIETI - Un motociclista è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sulla Salaria, temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Poggio Nativo (km 50). Il traffico, riferisce Anas, è regolato con indicazioni sul posto. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Il personale Anas è

intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.