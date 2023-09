Rieti, incidente tra un suv e un'utilitaria: un ferito in eliambulanza a Roma

RIETI - Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la Salaria vecchia all'altezza di Osteria Nuova. Interviene anche l'eliambulanza Pegaso del 118 per il trasporto di un uomo presso il policlinico Gemelli di Roma: codice rosso, ma non in pericolo di vita. Coinvolti anche due bambini senza gravi conseguenze.

Due autovetture, un suv e un'utilitaria, si sono scontrate in prossimità di un incrocio per cause al vaglio dei carabinieri in intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Nell'impatto tra i due veicoli a riportare gravi conseguenze è stato il conducente dell'utilitaria mentre i quattro occupanti del Suv, con i due bambini a bordo, sono usciti praticamente illesi ma condotti presso il nosocomio reatino per accertamenti. Sul posto anche vigili del fuoco e numerose unità del 118. Viabilità a rilento a causa del senso unico alternato disposto per consentire le operazioni di soccorso.