Incidente sulla Salaria, un ferito

Domenica 18 Giugno 2023, 15:38







RIETI - Incidente stradale questa mattina all'alba lungo la Salaria per Roma all'altezza del bivio per Nerola. Due le auto coinvolte che si sono scontrare: una Fiat 500 e una Kia per cause in fase di verifica e accertamento. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e traportato al pronto soccorso. Sul posto pompieri e una pattuglia dei carabinieri. Temporanei rallentamenti al traffico veicolare.