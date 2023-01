Rieti, incidente sulla Salaria: auto finisce su un fianco, ferito il conducente

RIETI - Incidente stradale lungo via Salaria per L'Aquila nel Comune di Cittaducale. Automobilista perde il controllo del proprio veicolo e dopo essere uscito fuori strada finisce su un fanco a bordo della sede stradale. Momenti di paura nel pomeriggio odierno in prossimità della nota curva "Cardito". Per cause in fase di accertamento un veicolo ha perso aderenza con il fondo stradale ribaltandosi.

Ferito il conducente subito soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche pompieri e una pattugia del Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri che ha effettuato i rilievi del sinistro. Rallentamenti per la viabilità a causa dell'adozione del temporaneo senso unico alternato.