Venerdì 22 Ottobre 2021, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 19:40

RIETI - Incidente sulla Salaria per L'Aquila: una donna ferita.

L'incidente è avvenuto all'incrocio con via delle Scienze. Due le vetture coinvolte, una persona è rimasta ferita in modo non grave. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza del 118.