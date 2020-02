RIETI - Incidente stradale sulla Salaria all'altezza di Canetra. Una persona ferita.



I vigili del fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Posta, sono intervenuti per un incidente stradale al Km. 93,700 sulla strada consolare SS.4 Salaria altezza dell'abitato di Canetra. All'interno dell'unica autovettura sinistrata un solo conducente trasportato all' ospedale di Rieti dagli operatori sanitari del 118.

Presenti in posto dai primi momenti anche i Carabinieri della locale stazione per i canonici rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA