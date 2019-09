RIETI - E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, sabato 28 settembre, nella ex via Salaria, al Km.73+100, che ha visto coinvolta un'autovettura con al suo interno una sola persona.



Insieme al 118, e a una unità mobile dei Carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco reatini si sono messi subito all’opera, mettendo in sicurezza il tratto stradale e consegnato il ferito ai sanitari per il successivo trasporto al nosocomio provinciale per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA