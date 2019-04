RIETI - Incidente nel primo pomeriggio lungo la Salaria per Roma, poco prima del bivio per Fonte Cottorella. Una Volkswagen Polo - per cause ancora in fase di verifiche e accertamento - si è capovolta mentre procedeva in direzione Roma. Alla guida il 50enne reatino F.T. che improvvisamente ha perso il controllo del proprio veicolo il quale, dopo aver lambito un’alberatura a lato della sede stradale, si è capovolto. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti e poi dal personale medico-sanitario del 118 ed ha riportato ferite al volto e alla mano. Sul posto anche polizia Stradale, Squadra volante e vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa nel tratto dal bivio per Fonte Cottorella verso Rieti per il tempo necessario alla rimozione del mezzo. Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA