RIETI - Incidente sulla Salaria per Ascoli. Intorno alle 14.15, si è registrato un tamponamento, con il coinvolgimento di due mezzi, nell'area a ridosso del Nucleo Industriale.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Solo una persona, da quanto si apprende, è rimasta ferita in modo lieve. Rallentamenti per la circolazione nell'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA