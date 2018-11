RIETI - Ennesimo incidente sulla Salaria.

Nelle prime ore della mattina, per cause da accertare, un'auto ha sbandato all'altezza del chilometro 46, urtando i bordi della careggiata. La persona alla guida è rimasta ferita in modo non grave. Non sono state coinvolte altre vetture.



Sul posto è intervenuto il personale del comando dei vigili del fuoco di Rieti, insieme a 118 e carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA