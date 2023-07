Rieti, incidente tra auto e moto sulla Salaria: due feriti, uno grave in eliambulanza a Roma

RIETI - Incidente stradale, nel pomeriggio, sulla Salaria, all'altezza del chilometro 68.

Vicino al distributore della Ip e non lontano dal bivio per Belmonte, a scontrarsi, un'auto e una moto, con due persone. Feriti i due centauri. Nell'impatto, uno di loro è stato sbalzato all'interno del distributore. Sul posto, i soccorsi e anche due eliambulanze. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, al policlinico Gemelli di Roma.

La circolazione, durante i soccorsi, è stata deviata all'interno del distributore,