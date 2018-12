© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per L'aquila al km 94.100, poco dopo l'abitato di Canetra. Due le autovetture coinvolte con altrettante persone rimaste ferite e trasportate in ospedale a Rieti. La Fiat Panda condotta da una giovane reatina ha improvvisamente sbandato - con probabilità a causa del manto stradale ancora bagnato e viscido - entrando in collisione con una Fiat Punto che procedeva nel senso opposto di marcia in direzione Antrodoco. L'impatto con traiettoria semifrontale ha sbalzato la Punto contro il guardrail mentre la Panda ha terminato la sua corsa piazzandosi trasversalmente al centro della sede stradale. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale medico del 118 giunto sul posto con due ambulanze. Ad avere la peggio il 70enne reatino a bordo della Punto. Entrambi non hanno comunque riportato serie conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando compagnia di Cittaducale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti.