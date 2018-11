RIETI - Ancora un grave incidente sulla Salaria, quattro le persone coinvolte.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.40 nel tratto tra Sigillo e Posta, sulla Salaria per Ascoli. Due le auto coinvolte che si sono scontrate frontalmente. Quattro le persone a bordo.



Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri, 118 e intervenuta anche la eliambulanza.



"A causa di un incidente, sulla strada statale 4 “Salaria” - spiega una nota di Anas - è temporaneamente bloccato il tratto in entrambe le direzioni al km 110,000, a Posta, in provincia di Rieti. Il provvedimento è necessario per consentire l’atterraggio di un’eliambulanza a seguito del ferimento di una persona. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile". Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA