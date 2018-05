RIETI - Incidente sulla Salaria con un'auto che si è ribaltata: ferita una donna non in modo grave.



L'incidente è avvenuto intorno alle 21.45 all'altezza del chilometro 43, nel territorio comunale di Fara Sabina. La vettura, con a bordo un uomo, una donna e il figlio, per cause da accertare, è finita nel fossato accanto la carreggiata, ribaltandosi. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e 118. Nessuna ferita per l'uomo e il bambino mentre la donna è stata trasportata in ospedale per un trauma alla spalla.

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:04



