RIETI - Incidente sulla Salaria, due persone ferite in modo serio. L'incidente, tra due auto, è avvenuto all'altezza del bivio per Poggio San Lorenzo, intorno al chilometro 58, per cause da accertare.

Sul posto, vigili del fuoco e ambulanze. Arrivato anche l'eliambulanza. Durante questa fase, la strada è stata chiusa alla circolazione, proprio per consentire i soccorsi. Code in entrambe le direzioni.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA