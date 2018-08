Auto finisce fuori strada sulla Salaria: deceduta la persona alla guida, gravissima la moglie trasferita al Gemelli

Gravissimo incidente sulla Salaria per Roma, all’altezza di Borgo Santa Maria, nel territorio del comune di Fara Sabina. Un'automobile - una potente Mercedes P 200 - è finita fuori strada a velocità sostenuta, finendo contro un grosso cancello. L'incidente è stato forse causato anche dall'asfalto reso viscido dall'abbondante pioggia che cadeva in quel momento sulla Salaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e poco dopo è atterrata un’eliambulanza.



La persona che era alla guida della vettura è deceduta. Accanto la moglie che è invece stata trasportata in eliambulanza al Gemelli di Roma in condizioni disperate. La coppia è di Albano Laziale, in provincia di Roma. Dell'uomo deceduto le forze dell'ordine che stanno operando sul posto non sono ancora riuscite a trovare i documenti.



Sulla Salaria si sono immediatamente formate lunghe file. La strada, infatti, è chiusa per le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14



