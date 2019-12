Ultimo aggiornamento: 16 Dicembre, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente lungo la Salaria per Roma all'altezza del km 66,200: maxi tamponamento a tre per un cinghiale. Poteva avere conseguenze ben più gravi il sinistro avvenuto in un tratto rettilineo della Consolare in direzione Rieti. Un grosso ungulato ha attraversato improvvisamente la sede stradale causando il triplo tamponamento tra un Suv e due autovetture. Sei complessivamente le persone coinvolte che non hanno riportato conseguenze a seguito degli impatti subiti. Il cinghiale scontrandosi violentemente con un mezzo è stato sbalzato sulla sede stradale dove ha causato il tamponamento a catena provocato da improvvise frenate e rallentamenti trai mezzi che si precedevano. Sul posto i carabinieri del Nucelo Radiomobile di Rieti che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica incidentale. Disagi per la viabilità: la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e per alcune ore si è poi proceduto con il senso unico alternato fino all'arrivo dei carroattrezzi per la rimozione di due dei tre veicoli coinvolti.