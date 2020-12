Rieti, auto sbanda e finisce contro una massicciata sulla Salaria

RIETI - Schianto nella notte lungo la Salaria per Roma nelle vicinanze dell'incrocio per Ponte Buita. Sul posto carabinieri, un equipaggio del 118 e vigili del fuoco. Illesa la 28enne alla guida del veicolo dopo una carambola contro il guard-rail terminata poi contro una massicciata nella parte opposta della carreggiata. L'asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge la probabile causa del sinistro che ha visto coinvolto un solo automezzo. Erano da poco trascorse le 21.30 quando la donna che procedeva in direzione Rieti ha improvvisamente perso il controllo della guida finendo contro il guard-rail il cui impatto l'ha poi proiettata contro un muro presente nella carreggiata opposta a bordo strada. Uno scontro piuttosto violento che fortunatamente non fatto riportare gravi conseguenze alla conducente. Al vaglio dei carabinieri la dinamica incidentale all'esito dei rilievi metrici e fotografici effettuati sul posto. Temporanei disagi per la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 09:33

