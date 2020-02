RIETI - Incidente stradale sul tracciato della Salaria vecchia, nella zona di Santa Rufina di Cittaducale.



I vigili del fuoco di ieti della sede centrale sono intervenuti poco dopo le 14 per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture nella zona industriale sul tratto della vecchia SS.4 Salaria all'incrocio con via Leonardo da Vinci. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per gestire il traffico stradale molto intenso in quei momenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA