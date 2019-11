RIETI - Incidente sulla Salaria, all'altezza del chilometro 60. Un'auto, per cause da accertare, è sbandata, ribaltandosi e finendo ai bordi della carreggiata. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, nell'area pioveva in modo consistente.

Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA