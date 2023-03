Incidente sulla Salaria alle porte di Rieti: traffico in tilt

Mercoledì 22 Marzo 2023, 09:44







RIETI - Inciente stradale nella prima mattinata di oggi lungo il tratto urbano della Salaria per Roma con un poker di tamponamenti che ha coinvolto ben quattro veicoli. Il sinistro a catena si è verificato in direzione Rieti all'altezza dell'incrocio con via Pistignano. Un improvviso rallentamento ha causato poi il tamponamento in serie. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti. L'incidente ha temporaneamente bloccato la viabilità veicolare con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.