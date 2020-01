© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale questa mattina, 11 gennaio, poco dopo le 9.30 al chilometro 69 della Salaria per Roma, all'altezza della stazione di servizio Ip-matic. Ancora da accertare le cause che hanno originato il sinistro tra un Suv e una Station wagon sulla cui dinamica stanno effettuando accertamenti metrici e fotografici i carabinieri intervenuti sul posto.Una collisione avvenuta presumibilmente quando uno dei due mezzi stava effettuando l'ingresso o l'uscita dall'area della stazione di servizio con traiettoria latero frontale. Sul posto anche il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni stradali.La viabilità ha subito solo rallentamenti e un temporaneo blocco. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza i due veicoli incidentati successivamente rimossi dal carroattrezzi. Gli occupanti delle autovetture non hanno riportato conseguenze dall'impatto.