RIETI - L'asfalto rese viscido dalla pioggia sembrerebbe la causa del sinistro avvenuto questa mattina, 21 dicembre, intorno alle 7.40 tra il ristorante "La Grigliata" e Borgo Quinzio.



Un impatto tra due auto piuttosto violento con una rotta di collisione latero-frontale che ha sbalzato i due veicoli esternamente rispetto alla sede stradale all'altezza del km 47,500 della Salaria per Roma in un tratto purtroppo spesso funestato da gravissimi incidenti stradali.

Feriti gli occupanti dei mezzi ricorsi alle cure mediche del personale del 118 che ha trasportato i feriti all'ospedale Gemelli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento territoriale sabino di Poggio Mirteto che hanno opertao per la messa in sicurezza dei mezzi.

Temporaneamente - per permettere la riuscita dei soccorsi - la strada è stata interdetta al traffico veicolare e successivamente riparta con senso unico alternato causando disagi - tra code e rallentamenti - lungo la Salaria per Roma. Operazioni al momento non ancora terminate e in fase di ultimazione per il ripristino della sicurezza stradale.

Ultimo aggiornamento: 09:29

