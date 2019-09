RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti, e quelli di stanza a Montelibretti del Comando di Roma, sono intervenuti poco dopo le 8 di questa mattina, 28 settembre, sul tratto stradale che collega l'abitato di Canneto alla strada consolare Salaria, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura con al suo interno una donna.



A causa delle condizioni di salute della persona i Sanitari del 118 hanno fatto arrivare in posto l'elisoccorso regionale Pegaso per il trasporto della ferita in una struttura ospedaliera della capitale. In posto anche i Carabinieri della stazione di Poggio Mirteto per i rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA