Rieti, incidente sulla Salaria, traffico in tilt

RIETI - Incidente stradale intorno alle 10 di questa mattina, 16 settembre, lungo la Salaria per Roma all'altezza del km 39 tra due veicoli che, verosimilmente viaggiavano in senso opposto di marcia. Un mezzo furgonato si è scontrato con una Fiat Punto finendo fuori strada sulla scarpata. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro e le responsabilità sulle quali effettueranno accertamenti le forze dell'ordine che stanno sopraggiungendo sul posto. Per gli occupanti nessuna conseguenza rilevante se non un grande spavento. Il traffico veicolare lungo la Consolare ha subìto forti rallentamenti ma a breve - per la messa in sicurezza dei mezzi, la rimozione e i rilievi metrici e fotografici - verrà temporaneamente chiuso. Ultimo aggiornamento: 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA