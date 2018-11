Ultimo aggiornamento: 10:41

RIETI - Ennesimo incidente nella curva poco prima delle terme di Cotilia lungo la Salaria per L'Aquila. Un'autovettura nell'affrontare la curva si è ribaltata. Il conducente del mezzo - che procedeva in direzione Antrodoco - ha perso improvvisamente il controllo della guida finendo fuori strada per poi ribaltarsi su un fianco. L'asfalto reso viscido dalla pioggia all'origine dell'incidente stradale. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio in quel momento. Lievemente ferito il conducente.Una curva molto pericolosa dove sono ormai sempre più frequenti gli incidenti stradali anche a basse velocità di percorrenza, quasi un secondo lavoro per i carabinieri di Cittaducale impegnati quotidianamente nei rilievi di incidenti stradali nella curva incriminata.Solo alcune settimane fa - nel medesimo punto - un grave incidente tra una jeep e un'utilitaria aveva provocato il grave ferimento di un'anziana del luogo estratta dalle lamiere contorte dell'autovettura dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale con fratture alle costole, trauma toracico e ferite al volto.