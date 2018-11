RIETI - Il personale del distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Posta è intervenuto sulla Salaria per L’Aquila al km 118 (vicino al bivio per Cittareale) per una autovettura ribaltata. Illesa la conducente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto. Sul posto carabinieri, polizia stradale e 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA