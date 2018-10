Ultimo aggiornamento: 10:05

RIETI - Sono tre le vittime reatine del tragico frontale di ieri pomeriggio sulla Salaria, causato dall'asfalto viscido: Luca Renzi di 47 anni di Ornaro, Mirko Magi di 19 di Torricella e Francesco Ventrone di 26 di Rocca Sinibalda. La quarta vittima è Micaela Angel, di 71 anni originaria del Venezuela ma residente ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Ferito in modo grave Simone Colangeli, 27 anni, anche lui di Torricella, che viaggiava nella Matiz con i tre amici e colleghi di lavoro che si stavano recando a prendere servizio in un supermercato dell’hinterland della Capitale. Il sesto ferito è il marito della Angel, Luca Pagnozzi di 61 anni, carabiniere in pensione, alla guida della Jeep Suzuki, che si è scontrata frontalmente con l'autovettura dei giovani sabini. Colangeli è ricoverato nel reparto di rianimazione del de Lellis e si sta decidendo se trasferirlo al Gemelli di Roma per un intervento chirurgico.