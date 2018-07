RIETI - Qualche istante da brivido questa mattina poco dopo l'alba lungo la Salaria per L' Aquila al km 97 all'altezza dell'abitato di Antrodoco. Un autoarticolato con rimorchio, regolarmente parcheggiato per una breve sosta, si è improvvisamente sfrenato forse a causa di un guasto meccanico dell'impianto frenante per lo stazionamento. Il tir essendo in un tratto in leggera pendenza è stato visto prendere gradualmente la fuga e attraversare pericolosamente la Salaria in un momento dove fortunatamente non si è incrociato con mezzi in transito. La corsa è finita verso una avvallamento laterale a bordo strada dove è rimasta "appesa" la cabina di guida. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Posta intervenuti anche con un autogru per il recupero dell'autoarticolato.

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA