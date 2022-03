Rieti, incidente stradale nella notte in Sabina

RIETI - Incidente stradale nella notte a Gavignano Sabino, frazione del Comune di Forano. Un'autovettura che percorreva la Strada regionale 657, in direzione Galantina, è uscita fuori strada capovolgendosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando stazione sabino, i pompieri di Poggio Mirteto e i sanitari del 118. In fase di accertamento, da parte dei militari dell'Arma, la causa del sinistro avvenuto quando il guidatore - un uomo poi uscito dall'abitacolo con lievi conseguenze - ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo uscendo fuori strada per poi rovesciarsi. I soccorsi hanno reso necessaria la temporanena chiusura della strada successivamente riaperta al traffico veicolare.