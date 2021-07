Rieti, grave incidente stradale in Sabina: un morto e due feriti

Domenica 18 Luglio 2021, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 15:55

RIETI - Incidente stradale in Sabina, un morto e due feriti, di cui uno in modo grave.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 nel territorio comunale di Forano. Da chiarire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto un'auto, uscita di strada.

Una persona è morta, due sono rimaste ferite. Una di loro, più grave, è stata trasportata in eliambulanza a Roma.

Da una prima ricostruzione, per cause da accertare, l'auto è uscita di strada, finendo in una scarpata. Immediati i soccorsi dell'ambulanza del 118, ma una persona era purtroppo deceduta. Per le condizioni di uno dei due feriti, è stata allertata l'eliambulanza, che ha trasportato uno di loro a Roma.

