RIETI - Incidente sulla superstrada nella tarda serata di martedì, coinvolto un mezzo pesante.

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti in tarda serata di ieri sera a causa di un incidente stradale sulla superstrada Rieti-Terni che ha visto coinvolto un mezzo pesante che per cause in via di accertamento dalla Polizia Stradale ha perso il controllo all’altezza dello svincolo per Roma. Sul posto per i soccorsi, oltre la prima partenza della sede centrale, anche una autogru dei vigili del fuoco per rimuovere il pesante automezzo dalla sede stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA