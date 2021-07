Scontro auto-motorino, migliorano le condizioni della ragazza operata al Gemelli

Domenica 25 Luglio 2021, 11:48

RIETI - Sta meglio e le sue condizioni migliorano progressivamente per I., 17 anni, ragazza vittima nel tardo pomeriggio di ieri di un grave incidente stradale in motorino ad Amatrice. Soccorsa in eliambulanza le sono stati riscontrati traumi in varie parti del corpo, delle lesioni e un trauma cranico.

Al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto l'accertamemto delle cause del grave sinistro che ha visto l'improvvisa collisione del motorino guidato dalla minorenne contro un veicolo furgonato. Un impatto piuttosto violento che ha sbalzato la gjovane sull'asfalto. Immediati i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 di stanza ad Amatrice che ha stabilizzato la 17enne.

Considerata la criticità del quadro clinico è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Trasportata d'urgenza presso il policlinico Gemelli di Roma è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.