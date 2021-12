Rieti, incidente con auto che finisce fuori strada

RIETI - Incidente stradale nella prima mattinata lungo la bretella Rieti-Villa Reatina all'altezza del cavalcavia di via Valle Oracola. Al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, le cause del sinistro che ha visto coinvolta una sola vettura, un'Alfa romeo, che, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dal ghiaccio, è finita fuori dalla sede stradale dopo aver perso aderenza con l'asfalto andando ad arrestarsi nell'adiacente scarpata. Lievi conseguenze per il conducente.