RIETI - Momenti di paura al chilometro 83,500 della Salaria per L’Aquila per un incidente stradale all’altezza del bivio per Cittaducale. Al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia la dinamica dello scenario incidentale che ha portato un’autovettura - dopo aver perso contatto con la direttrice della sede stradale - a centrare un palo della pubblica illuminazione. Sul posto polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco. Il sinistro ha coinvolto un solo autoveicolo senza gravi conseguenze per il conducente del mezzo. Lievi rallentamenti per l’esiguo traffico locale durante le operazioni di soccorso e rimozione veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA