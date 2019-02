RIETI - Schianto nella notte tra due autovetture in via Comotti. Tre le persone coinvolte. Probabilmente una precedenza non rispettata o una distrazione all'origine del sinistro tra una Golf e una Lancia Y. I due veicoli sono entrati in collisione piuttosto violentemente senza gravi conseguenze per gli occupanti: un giovane, che viaggiava da solo e due donne. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia che ha affettuato i rilievi di rito per risalire alla dinamica del sinistro, il personale medico-sanitario del 118 e una squadra di vigili del fuoco di Rieti. Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA