RIETI - I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti oggi poco dopo le 15.30 in località Misericordia, a causa di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale 48 e che ha coinvolto due autovetture in prossimità dell'abitato di Poggio Mirteto.



Sul posto si sono portati, oltre ai Carabinieri della locale stazione, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre occupanti, lievemente feriti, al vicino nosocomio per le cure del caso.

Luned├Č 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



