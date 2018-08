RIETI- Un sorpasso decisamente troppo azzardato quello tentato da una donna lungo viale Kennedy. Una manovra che, a causa del traffico e della mole del mezzo da superare, un autobus della tratta urbana, ha portato la conducente della LanciaY a schiantarsi contro il palo Telecom a bordo della carreggiata. La donna, albanese di 64 anni, è rimasta ferita a seguito dell'impatto. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha trasportato la donna in ospedale: per lei contusioni e alcune ferite. Sul luogo dell'incidente anche una squadra di vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza il mezzo sono dovuti intervenire per assicurare che il palo non creasse rischi alla circolazione veicolare.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA