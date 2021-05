Rieti, scende dall'auto e viene travolto: anziano trasportato in ospedale

RIETI - Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Farense nella frazione Farense di Talocci. Un uomo di 84 anni, O. D. C., dopo aver parcheggiato la sua auto vicino al Bar di fronte il distributore di carburanti è stato investito mentre scendeva dalla macchina da una Polo che viaggiava in direzione Fara in Sabina.

L’uomo è stato sbalzato sul cofano e poi sul parabrezza dell’auto ed infine a terra. L’auto dell’investitore, T. F. , un 74enne anche lui del posto fortunatamente procedeva a bassa velocità. Immediati i soccorsi da parte del 118 arrivato con l’ambulanza e poi richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso e il relativo trasporto d’urgenza in ospedale.

Per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro sul posto i carabinieri di Poggio Mirteto. Illeso l’investitore che si è immediatamente fermato dopo il sinistro, identificato e sottoposto ai controlli di rito da parte dei militari dell’Arma.

