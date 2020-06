Rieti, incidente nella notte, giovane ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente nella tarda serata di domenica, poco prima delle 23, a Casperia. Una Fiat 500 bianca con a bordo due giovani è finita fuori strada all’altezza del nuovo parcheggio del paese. L’auto è andata a sbattere sul montante di un garage situato vicino al Postamat.Immediato l’allarme al numero di emergenza 112. Il conducente, D.F., 21 anni di Cantalupo in Sabina, uscito dall’auto si è accasciato in terra. È stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale di Rieti dove è stato ricoverato. È fuori pericolo. Illeso l’altro ragazzo che viaggiava con lui.ul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Collevecchio che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Contemporaneamente sono in corso una serie di verifiche per appurare se il ragazzo fosse in regola con la patente di guida che al momento dell’incidente non aveva con sé.