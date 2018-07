RIETI - E' morta una delle persone rimaste ferite nell'incidente di lunedì sulla Salto Cicolana, a ridosso della galleria Brigante, al chilometro 16.



Si tratta di Guerino Moronti, 74 anni, di Sant'Elia. Nell'incidente erano rimaste coinvolte quattro auto e quattro erano stati i feriti, di cui tre in modo non grave, mentre per il quarto era stato necessario il ricorso all'eliambulanza e il trasferimento al policlinico Gemelli. E a Roma, oggi, è avvenuto, purtroppo, il decesso.

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:11



