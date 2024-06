RIETI - Dramma a Borgorose: muore un 60enne di Tivoli in un incidente con la sua moto da enduro. L’uomo era in sella alla sua fuoristrada in uno sterrato in zona montana, in località “Moglie”, quando è accidentalmente caduto dalla sua moto perdendo la vita. Era in compagnia di amici e subito è stato dato l’allarme. Sul posto anche l’Elisoccorso di L’Aquila ma per il romano non c’è stato nulla da fare.

