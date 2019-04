RIETI - Un incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 10 nella galleria di Sant’Antonio al Monte, sulla Rieti-Terni, in direzione Ascoli Piceno: coinvolte due vetture, c'è un morto, un anziano di 91 anni alla guida di una Peugeot 206, illeso il conducente di un furgone. Chiusa la Salaria in direzione Ascoli Piceno. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco.



Da una prima ricostruzione, per cause da accertare, sembra che l'auto condotta dall'anziano abbia imboccato la galleria contro mano, per arrivare poi all'impatto frontale tra i due mezzi. Ultimo aggiornamento: 12:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA