RIETI - Terribile tragedia per Luigi Dordei, ex giocatore di basket della Virtus Rieti 2000/02, che in un tamponamento alla guida del suo suv contro un mezzo adibito alla manutenzione stradale parcheggiato in corsia di emergenza sulla statale 64 nei pressi di Sasso Marconi (Bologna), ha perso il figlioletto Federico, di appena 7 anni, seduto sul seggiolino regolarmente assicurato allo schienale del sedile al fianco del padre.Il bambino è praticamente deceduto sul colpo, mentre Luigi ha riportato delle ferite che non hanno necessitato ricovero. Da stabilire ora se il mezzo tamponato fosse parcheggiato correttamente sul bordo della strada e quali altre cause siano all’origine della tragedia che, purtroppo, non restituiranno il piccolo Federico a Luigi, 38 anni, il quale ha a lungo militato in varie squadre di A2 e che quest’anno ha giocato in serie C Gold a Ozzano. A sua volta Guglielmo, padre di Luigi, militò nella Amg Sebastiani Basket nel campionato di serie B2 1993/94 terminato con la promozione in B1.