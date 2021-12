Rieti, auto fuori strada e nel burrone: morto il conducente

RIETI - Auto finisce fuori strada, morto il conducente. I vigili del fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono intervenuti oggi alle 12.20, per un incidente stradale sulla strada che collega l’abitato di Montenero alla frazione di Capitignano. Un automezzo con un uomo alla guida, per cause in via di accertamento dalle forze dell’ordine, è uscito di strada finendo la sua corsa nel burrone sottostante.

E' stato fatto giungere in posto l’elisoccorso regionale Pegaso, ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo a causa delle gravi ferite è deceduto.